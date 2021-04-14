 

Видеокарты NVIDIA дорожают на 11% в год

14.04.2021, 15:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глобальная мировая индустрия видеоигр развивается настолько быстро, что такая компания, как NVIDIA, смогла поднимать цены на свои графические процессоры в среднем на 11% ежегодно.

Именно такую динамику зафиксировал производитель за последнюю пятилетку. Иногда происходят настоящие ценовые скачки. Например, один из них случился, когда на рынок вышло новое поколение устройств Ampere. Тогда средняя цена видеокарты подскочила до 360 американских долларов.

Представители NVIDIA также сообщили, что так называемая игровая выручка у них с 2015 до 2020 года выросла с 2,6 до 6,9 миллиарда долларов. Коммерческому успеху, разумеется, сопутствовал отлично развивающийся рынок, а также высокое качество продукции компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Гривна подорожала к евро и доллару

21.08 / Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре и ряду чиновников – СМИ

11.10 / В Минске снизили скорость мобильного интернета

11.03 / Против отца сестер Хачатурян завели дело посмертно

10.07 / Нидерланды собрались представить ЕСПЧ новые данные по MH17

10.08 / Грузинская оппозиция обвинила власти в строительстве дорог «в интересах России»

11.12 / Песков заявил о дискредитации российской вакцины от COVID-19

04.03 / В “Лекхиме” назвали окончательную эффективность китайской вакцины от коронавируса, которую заказала Украина

15.11 / Ученые выяснили, сколько времени понадобилось для формирования Солнечной системы

04.10 / Алексиевич заявила о «твердом намерении» вернуться в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика