Видеокарты NVIDIA дорожают на 11% в год

Глобальная мировая индустрия видеоигр развивается настолько быстро, что такая компания, как NVIDIA, смогла поднимать цены на свои графические процессоры в среднем на 11% ежегодно.

Именно такую динамику зафиксировал производитель за последнюю пятилетку. Иногда происходят настоящие ценовые скачки. Например, один из них случился, когда на рынок вышло новое поколение устройств Ampere. Тогда средняя цена видеокарты подскочила до 360 американских долларов.

Представители NVIDIA также сообщили, что так называемая игровая выручка у них с 2015 до 2020 года выросла с 2,6 до 6,9 миллиарда долларов. Коммерческому успеху, разумеется, сопутствовал отлично развивающийся рынок, а также высокое качество продукции компании.