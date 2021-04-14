Гастроэнтеролог Коковина рассказала о признаках «желудочного ковида»

Российский гастроэнтеролог Юлия Коковина пояснила о признаках «желудочного ковида». Оказывается, что многие якобы бессимптомные пациенты на самом деле перенесли COVID-19, который отразился болями в животе.

Отечественные медики уверены, что проблемы ЖКТ возникают на фоне стрессовых ситуаций, а термин «желудочный ковид» появился, когда организм просто «устал» из-за постоянных переживаний в течение года пандемии. Гастроэнтеролог объяснила, что зачастую боли желудочно-кишечного тракта не связывают с коронавирусом, поскольку изначально были озвучены совсем иные его симптомы, это лихорадка, тяжёлый кашель, потеря обоняния, мышечные боли, одышка и усталость. Во время второй волны инфекции SARS-COV-2 стали чаще встречаться желудочно-кишечные проявления ковида, однако люди обращаются к профильным специалистам, когда уже переболели COVID-19.

Юлия Коковина рассказала, что двенадцатиперстная кишка оказалась вовлеченной в ковидный процесс больше всего, хотя эрозивные заболевания желудка и пищевода тоже имеются. Стоит отметить, что у некоторых пациентов в течение одного дня присутствовали желудочные расстройства, а при сдаче анализа на антитела к коронавирусу, они были выявлены. Аналогичные результаты появлялись и когда у больных брали мазок из носоглотки, исследование ПЦР давало также положительный результат.

Получается, что многие думают, что перенесли ковид бессимптомно, а на самом деле признаки были, но их списали на обострение хронического гастрита. У людей появлялись ночные схваткообразные боли с локализацией над пупком, также отмечалось послабление стула с восстановлением буквально через день. Доктор подчеркнула, что, скорее всего, в будущем речь будет идти о разных формах COVID-19, проявляющихся по принципу: где тонко, там и рвётся.

Источник: doctorpiter.ru