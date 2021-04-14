Правильный выбор агентства для дистанционных сделок со столичной недвижимостью поможет не продешевить при продаже

Как заявил Валерий Летенков (директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»), правильный выбор компании для проведения дистанционной сделки с недвижимостью можно назвать главным фактором для ее успешности. Сообщается, что в нынешнем году спрос на проведение таких сделок со столичной недвижимостью увеличился на 57,03%, если сравнивать с показателями 2019 года. Дистанционные сделки обычно популярны среди собственников жилья, которые находятся в другом городе. Однако они рискуют продешевить при продаже и недополучить деньги. Вот почему необходимо правильно выбрать компанию, которой доверить такую операцию. Выбирая ее, необходимо обязательно попросить «рыбу» договора с реквизитами агентства, изучить о нем отзывы, запросить расчет рыночной стоимости недвижимости. Для него требуется кадастровый номер или общая информация об объекте: адрес, площадь, состояние, — рассказывают эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По словам Валерия Летенкова, при расчете рыночной стоимости объекта важно ее обоснование. В «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы», к примеру, клиенту предлагается анализ, который включает ряд факторов и примеры аналогичных объектов недвижимости. При расчете рыночной стоимости недвижимости, показывается две цены, первая (минимальная, ниже которой продавать недвижимость «нет смысла») и начальная стоимость продажи, такая схема помогает согласовать возможное снижения стоимости и размер торга. Далее обсуждается схема продажи объекта, ключевой момент в которой — выбор ответственного за демонстрацию объекта. Идеально, когда эту задачу доверят риэлтору, — отметил Валерий Летенков.