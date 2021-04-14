 

Ольга Бузова стала членом жюри КВН

14.04.2021, 15:02, Разное
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В ходе открытия 60 сезона игры КВН стало известно о появлении нового члена жюри комедийного шоу. В судейское кресло Клуба веселых и находчивых села популярная певица Ольга Бузова.
Вчера, 13 апреля в телеэфир вышла первая игра юбилейного сезона популярной игры КВН. На протяжении вот уже шести десятков лет эта программа собирает у экранов поклонников юмора и сатиры. Открытие Клуба веселых и находчивых-2021 преподнесло сюрприз как фанатам игры, так и самим командам. Как оказалось, в этот раз кресло жюри заняла популярная поп-певица.

Новой судьей шоу стала Ольга Бузова, о чем сама звезда оповестила своих фолловеров в Instagram-аккаунте. Девушка восторженно поделилась новыми впечатлениями от новой роли, ведь ее соседом оказался неизменный член жюри КВН Юлий Гусман. Стоит отметить, что недавно телезвезда отказалась от предложения вернуться в реалити-шоу «Дом-2», которому она посвятила 17 лет. Но именно судейство в юмористической игре было давней мечтой детства для Ольги Бузовой.

Поп-дива полна гордости и не скрывает своих чувств от приглашения в легендарную телепередачу, которой увлекались не только мамы и папы, но и бабушки-дедушки многих россиян. Бузова вспомнила, как еще в школьные годы вместе с друзьями повторяли из уст в уста шутки, ставшие крылатыми. Теперь у нее появилась возможность и самой стать частью эпохального шоу, начавшегося еще в 1960-е годы. Артистка заверила, что будет работать с максимальной отдачей, чтобы принести пользу как зрителям, так и руководству Клуба веселых и находчивых.

Источник: www.vokrug.tv



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