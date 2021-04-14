Ученые очистили мозг мышей от «альцгеймерских» бляшек кислородом и излучением



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Основная гипотеза развития болезни Альцгеймера связывает ее с отложением в головном мозге бляшек патологического белка бета-амилоида. Ранее ученые и фармкомпании пытались справиться с этими бляшками при помощи моноклональных антител. Однако испытания этих препаратов и лекарств с другим механизмом действия всегда прекращались на сравнительно ранних стадиях, поэтому в настоящее время препаратов против болезни Альцгеймера не существует.

Ученые из Токийского университета разработали небольшую молекулу, которую назвали катализатором фото-оксигенации. В организме это вещество способно высвобождать атомы кислорода. Оно остается инертным, пока на него не подействуют светом ближнего инфракрасного диапазона.

Сначала ученые исследовали свой катализатор в экспериментах на культурах клеток и тканей. Когда молекула активировалась, активный кислород атаковал бляшки бета-амилоида, делая их структуру нестабильной. Далее измененные амилоидные бляшки уничтожаются клетками иммунной системы (микроглия).

Ученые испытали катализатор фото-оксигенации в эксперименте на мышах с болезнью Альцгеймера. Вещество подопытным животным вводили непосредственно в головной мозг. После этого мозг грызунов освещали инфракрасным излучением при помощи специально зонда в течение недели по полчаса в день. Далее авторы исследования провели химический анализ мозга мышей. Он показал, что количество бета-амилоида существенно уменьшилось.

Наконец, ученые проверили действие катализатора фото-оксигенации на мертвом мозге людей с болезнью Альцгеймера. Его результаты были обещающими: бляшки распадались.

В будущем ученые хотят усовершенствовать этот эксперименталтный метод исследования. Они стремятся усовершенствовать катализатор так, чтобы его работа запускалась излучением, источник которого находится вне черепа.