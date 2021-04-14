 

Освоение космоса является преимуществом российской экономики – Володин

14.04.2021, 14:54, Разное
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По мнению Вячеслава Володина, развитие космической отрасли – это преимущество российской экономики, поэтому оно требует инвестиций и законодательного обеспечения. Мол, чем больше будет вложений в космос, тем больше страна получит.

Володин считает 12 апреля днем гордости и триумфа отечественной научной мысли. Однако мало испытывать гордость, необходимо помнить такие открытия, отметил спикер Госдумы. Также он подчеркнул: чтобы сохранить память об истории освоения космоса, нужно создавать мемориалы и образовательные парки.

Вместе с тем Володин раскритиковал Госдепартамент США за сообщение в День космонавтики. В то время как журналисты из разных стран приезжают на место приземления Юрия Гагарина и с интересом делают репортажи, американские власти предпочитают замалчивать, что первым космонавтом является гражданин Советского союза.

“Этого не должно быть”, – считает спикер нижней палаты.

На выставке также появились лидеры трех парламентских фракций: Сергей Неверов из “Единой России”, Владимир Жириновский из ЛДПР и Сергей Миронов из “Справедливой России”. Там же были замечены зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и депутаты-космонавты.

Так, Жириновский отметил, что полет Гагарина – это достояние всего человечества, а не только российского народа. По его мнению, об этом событии всегда нужно говорить. Неверов же напомнил: освоение космоса привело к научно-техническому прогрессу (появились спутниковая связь, интернет, новые разработки в медицине).

Афонин заявил о значимости советской науки для российских достижений в космосе, перечислив таких ученых, как Королев, Келдыш, Рязанский, Пилюгин и других. Мол, они внести большой вклад в развитие космонавтики. Миронов, в свою очередь, подчеркнул уникальность седьмого созыва Госдумы. Он заметил, что сегодня в нижней части парламента работают сразу шесть космонавтов – трое мужчин и женщин.



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