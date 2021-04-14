 

Шойгу рассказал о курьезе с белым медведем во время всплытия подлодки в Арктике

14.04.2021, 14:34, Новости дня
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Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота «Умка-2021» в Арктике пришлось отгонять белого медведя.

По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. «Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек… докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять», – передает ТАСС слова Шойгу перед заседанием попечительского совета.

Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.

Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент РФ Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.

По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. «Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей», – сказал Шойгу.

В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них – подлодки проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»). Третья – новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир». 



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