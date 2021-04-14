Пашинян назвал число погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе

Во время боев в Нагорном Карабахе в прошлом году погибли порядка 4 тыс. армянских военнослужащих, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«На сегодняшний день у нас есть 3621 погибший, чьи имена нам известны, а число пропавших без вести – 321. Останки еще 201 военнослужащего находятся в процессе идентификации. Еще 100 тел идентифицированы, однако родственники по той или иной причине отказываются забрать останки, не верят в заключение экспертов. Общее число наших погибших – порядка 4 тыс. человек», – передает его слова ТАСС.

Пашинян предложил почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.