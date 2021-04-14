Патрушев предупредил о возможных провокациях Киева для начала военных действий против Крыма

Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове.

При поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем, а новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Россию как военного врага, напомнил Патрушев.

«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране. Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», – сказал он, передает РИА «Новости».

Патрушев также указал, что «с подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств».

По его словам, «ситуация также осложняется в связи с возвращением в Крым лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций за рубежом».

Кроме того, отметил Патрушев, со стороны западных стран, ряда государств ЕС и Украины «нападкам и негативному воздействию все чаще подвергаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, история, культура, государственная символика». «Чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся предметом социально-политических манипуляций и используются для разжигания конфликтов», – сообщил он.

По его словам, подобные действия неслучайны. «Их цель – разобщить народ, подорвать общественное согласие, веру, духовность и государственность, дискредитировать деятельность органов власти. Мы видим, как цинично игнорируются результаты о вхождении Крыма в состав Российской Федерации», – сказал секретарь Совбеза.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, из заявлений Киева можно сделать вывод, что риск новой битвы за Донбасс снизился, острый кризис миновал. Одна из причин этого, по-видимому, в том, что у Зеленского не получилось «продать» Западу легенду про «новое нападение России», поскольку все понимают, что новая война нужна не России, а самому Зеленскому.