Скандалы: За недвижимость генерала ВТБ поспорит со следствием

Арестованную по делу о хищении квартиру бывшего замначальника Генштаба Халила Арсланова хочет забрать банк-кредитор

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель начальника Генштаба—начальник главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов вскоре предстанет перед Хорошевским райсудом Москвы. Причем судить генерал-полковника будут не за предполагаемое хищение 6,7 млрд руб., в том числе при поставках в ВС радиостанций, а за долг по ипотеке ВТБ. Интересно, что квартира, ставшая предметом разбирательства между банком и военным, уже арестована следствием для погашения ущерба по уголовному делу. В Следственном комитете России (СКР) считают, что семья генерала могла приобрести ее на похищенные средства.

В Хорошевский райсуд Москвы поступил иск к генерал-полковнику Арсланову и его супруге Финизе Арслановой, в котором ВТБ рассчитывает взыскать с них 4 427 925 руб. или квартиру. В 2018 году военачальник Арсланов, заключив договор с ВТБ, получил в нем кредит в размере 8 млн руб. под 9,5% (c 2019 года — 8,5%) годовых, который должен быть полностью погашен через 74 месяца. На эти деньги еще на стадии строительства была приобретена двухкомнатная квартира общей площадью 62 кв. м на первом этаже дома на улице Берзарина в ЖК «Октябрьское поле». Поручителем по кредиту выступила Финиза Арсланова, а залогом стала сама недвижимость.

Однако, отмечается в иске, свои обязательства перед кредитором супруги перестали выполнять с марта 2020 года. В октябре того же года ВТБ счел договор расторгнутым. По состоянию на 25 марта этого года задолженность ответчиков превысила 4,4 млн руб., которые банк и хочет с них взыскать в рамках гражданского процесса. Причем в иске кредитор просит суд признать за генерал-полковником право собственности на квартиру, установить на нее обременение в виде залога в пользу ВТБ, расторгнуть кредитный договор, взыскать с ответчиков 4,4 млн руб., обратив взыскание на саму квартиру. В ВТБ не возражают, чтобы его заявление было рассмотрено в отсутствие истца в заочной форме.

Представитель ответчика Арсланова рассказал “Ъ”, что генерал-полковник лишь выступал заемщиком, а квартира предназначалась семье его сына Арслана, которая в ней и поселилась.

По его версии, кредит благополучно выплачивался, пока генерал в 2019 году не был арестован вначале по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), к которому позже добавилась взятка (ч. 6 ст. 290 УК РФ). После увольнения с должности заключенный генерал не смог обслуживать кредит. Однако его сын попытался переоформить договор на себя, но, по словам Арсланова-младшего, ему было отказано.

Интересно, что первым квартирой на улице Берзарина заинтересовалось главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР, которое изначально расследовало дело в отношении генерал-полковника. Сочтя, что недвижимость является предметом преступления, якобы она могла быть приобретена на средства от хищений, ГВСУ СКР обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о ее аресте для последующего погашения ущерба по уголовному делу. Защита указывала на абсурдность подозрений и на то, что недвижимость фактически принадлежит ВТБ, тем не менее арест был наложен.

Получается, что теперь кредитор будет фактически разбираться не с генералом Арслановым, а с главным следственным управлением СКР, в которое из военного следствия было передано скандальное уголовное дело, отметил представитель обвиняемого.

По версии следствия, в 2016 году генерал-полковник Арсланов получил 12 млн руб. за то, что пролоббировал интересы АО «Ярославский радиозавод», которое вместе с АО «НПО «Ангстрем»» стало соисполнителем контракта на производство и поставку в ВС портативных радиостанций связи «Азарт». Следствие считает, что в 2015–2018 годах в войска было поставлено более 60 тыс. радиостанций на 18,6 млрд руб. по завышенным ценам. Тем самым ВС был нанесен ущерб на 6,5 млрд руб. В данном случае предполагаемое преступление совершалось генералом в составе группы других злоумышленников. Кроме того, генералу вменяется в вину хищение при исполнении еще одного контракта — «Комплекса работ по авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи»,— заключенного Минобороны с АО «Воентелеком». По версии следствия, военными было похищено 191,4 млн руб. из 249,5 млн руб., выделенных в рамках контракта.

Халил Арсланов вину не признает. Похищенных миллиардов у него не нашли — только полмиллиона рублей наличными. По данным из его окружения, генерал, доказывая свою невиновность, подробно ответил на все вопросы, которые интересовали следствие. Отметим, что предельный срок содержания обвиняемого под стражей заканчивается в августе. За месяц до этого должно быть объявлено об окончании следственных действий.

Николай Сергеев