 

Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум и другие гости премьеры сериала “Медиатор”

14.04.2021, 14:20, Разное
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Новый психологический детектив представили режиссер Артем Аксененко, актеры Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова, Михаил Башкатов, продюсеры Ирина Сосновая и Игорь Толстунов, сооснователь START Эдуард Илоян и другие. Гостями, первыми оценившими пилотный эпизод сериала о переговорщике-манипуляторе, стали Марина Зудина, Яна Гладких, Максим Свешников, Клавдия Коршунова, Оксана Карас и другие.

Дарья МорозИрина СтаршенбаумЮлия ПересильдДарья МельниковаАндрей Бурковский с женой ОльгойВ центре сюжета – Андрей Павлов (Андрей Бурковский), медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. И на вопрос – “Соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить границы для достижения цели нормально?” – он отвечает, да, если человек позволяет это с собой делать. Павлов видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой — непростая задача даже для такого ловкого манипулятора. 

Съемочная группа сериала “Медиатор”Съемочная группа сериала “Медиатор”Дарья Мороз и Ирина СтаршенбаумВиктория ТолстогановаМихаил Башкатов с женой ЕкатеринойМарина ЗудинаЭдуард ИлоянОксана КарасМаксим СвешниковЯна ГладкихКлавдия КоршуноваИрина БезрядноваИгорь Толстунов



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