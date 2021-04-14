Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Ирина Старшенбаум и другие гости премьеры сериала “Медиатор”

Новый психологический детектив представили режиссер Артем Аксененко, актеры Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мельникова, Михаил Башкатов, продюсеры Ирина Сосновая и Игорь Толстунов, сооснователь START Эдуард Илоян и другие. Гостями, первыми оценившими пилотный эпизод сериала о переговорщике-манипуляторе, стали Марина Зудина, Яна Гладких, Максим Свешников, Клавдия Коршунова, Оксана Карас и другие.

Дарья Мороз Ирина Старшенбаум Юлия Пересильд Дарья Мельникова Андрей Бурковский с женой ОльгойВ центре сюжета – Андрей Павлов (Андрей Бурковский), медиатор, профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в МВД. И на вопрос – “Соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить границы для достижения цели нормально?” – он отвечает, да, если человек позволяет это с собой делать. Павлов видит людей насквозь и может изменить их жизнь одним лишь точным и жестким словом. Но договориться с самим собой — непростая задача даже для такого ловкого манипулятора.

Съемочная группа сериала “Медиатор” Съемочная группа сериала “Медиатор” Дарья Мороз и Ирина Старшенбаум Виктория Толстоганова Михаил Башкатов с женой Екатериной Марина Зудина Эдуард Илоян Оксана Карас Максим Свешников Яна Гладких Клавдия Коршунова Ирина Безряднова Игорь Толстунов