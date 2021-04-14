«Они дали шанс выжить взрослым, а не детям»

Минздрав Ростовской области назвал коронавирус причиной возросшей младенческой смертности в регионе. Но гибли новорожденные не от вируса, а от борьбы с ним.

В Ростовской области подвели итоги работы здравоохранения и выяснилось, что в 2020 году коэффицент младенческой смертности в регионе существенно вырос и составил 5,4 случая на 1000 новорожденных. В планах было не превышать отметку в 5,2. На 12% увеличилось число детей, умерших на первом году жизни, говорится в отчете областного минздрава. В 2019 году было 179 случаев, а в 2020-м — 202. Это при том, что в минувшем году детей, в принципе, родилось меньше.

«Причиной недостижения показателя (снижения коэффициента младенческой смертности.— Е. Р) является снижение рождаемости (в 2020 году родилось 36 485 детей, что на 1288 детей меньше, чем в 2019 году) на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится в отчете ростовских чиновников. — Увеличение внешней и внутренней миграции населения; нарушение маршрутизации пациентов (беременных женщин и их новорожденных детей). В результате в Ростовской области зарегистрирована смерть 13 детей из других субъектов Российской Федерации против 6 детей в 2019 году».

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Ростовская область — настоящий «чемпион» по убыли населения среди субъектов РФ, за 2020 год она стала меньше на 27 753 человека;

чуть медленне вымирает только Нижегородская область. Но младенческая смертность в регионе несколько лет была значительно ниже общероссийских показателей: в 2018-м — 4,9 промилле, в 2019-м — 4,7.

Фото: РИА Новости

Одной из причин взрывного скачка донской минздрав начивает закрытие крупных медицинских учреждений, где традиционно новорожденным оказывалась высокотехнологичная помомщь, — роддома отдали под ковидные госпитали.

«В связи с перепрофилированием медицинской организации 3-го уровня (МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону») в ковидныйгоспиталь количество реанимационных коек для новорожденных с апреля 2020 г. было сокращено на 13», — констатирует ростовский минздрав.

Известный ростовский неонатолог, доктор медицинских наук Валерий Буштырев, возмущен этими объяснениями:

— В Ростове и до коронавируса был серьезный дефицит реанимационных коек для новорожденных, а они взяли и закрыли учреждение третьего уровня под ковидный госпиталь. Дали шанс выжить взрослым, а не детям, — утверждает заслуженный врач России.

Валерий Буштырев. Фото: news-r.ru

Младенческая смертность — один из главных показателей социально-экономического развития страны. Именно ее в своих «майских указах» президент Владимир Путин назвал в числе приоритетных критериев оценки успешности глав регионов.

В 2000 году, когда Путин пришел к власти, этот показатель в РФ выглядел чудовищно: 15,3 умерших ребенка на 1000 родившихся живыми. Сейчас по уровню младенческой смертности (6,5) РФ находится на 53-м месте в мире — между Катаром и Румынией. На первом месте — Исландия (1,6), США — на 46-м (5,7), даже Беларусь — на 15-м (2,7). Страшнее всего дела обстоят в Центрально-Африканской республике (ЦАР) — 87,6 промилле.

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«Коронавирусный» 2020 год пугает своими итогами: смертность в РФ выросла на 17,9%.

— Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида, — уточнила на брифинге, посвященном предварительным данным Росстата, вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в масштабах страны младенческая смертность, по ее словам, снизилась на 8,2%.

Почему этот показатель так стремительно вырос в Ростовской области, региональные чиновники объясняют расплывчато, объединяя случайные факторы. Еще один фактор — двукратный рост врожденных заболеваний у младенцев.

— В 2020 году от врожденных пороков развития умерло 56 детей от 0 до 1 года против 29 детей в 2019 году, что связано с поздним обращением женщин в женскую консультацию по поводу беременности (позже 12 недель), — поясняют в минздраве Ростовской области, пеняя на «локдаун». — В муниципальных медицинских организациях был ослаблен контроль за постановкой беременных на учет в женские консультации в связи с ограничением оказания плановой помощи беременным женщинам и женщинам с гинекологической патологией.

Валерий Буштырев считает, что «позднее обращение в женскую консультацию по поводу беременности» следует еще читать как «отсутствие женской консультации в радиусе 50 километров» — результаты «оптимизации» медицины и следствие катастрофической нехватки врачей.

Фото: РИА Новости

— К сожалению, сложные роженицы в сельских территориях часто предоставлены сами себе. В областной центр никто их везти не спешил и раньше. А в условиях пандемии, когда оставшиеся силы были брошены на транспортировку ковидных больных, очевидно, система не выдержала, — рассуждает неонатолог.

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— Ведь если, как они пишут, родов стало меньше, значит по идее должно было вырасти качество заботы о роженицах и новорожденных. Но этого не произошло.

О том, что какие-то мигрантки приехали сюда и здесь потеряли своих детей — это вообще за рамками добра и зла. Неотложная медицинская помощь в РФ оказывается вне зависимости от того, мигрант это или не мигрант; она должна быть одинаково качественной для всех.

Кадровый провал власти Ростовской области признают.

— Те шаги, которые предпринимаются на федеральном и региональном уровнях, не дают полного эффекта. В Ростове-на-Дону первичное звено укомплектовано врачебными кадрами на 62%, а в сельской местности этот показатель еще ниже — 50−52%, — говорит первый вице-спикер регионального Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Сергей Михалев.

Помимо этого на показатель младенческой смертности оказали влияние социальные причины, пишут чиновники минздрава. «В 2020 году на дому умерло 18 детей в возрасте от 0 до 1 года, в том числе от внешних причин — 7 детей. В 2019 году на дому умерло 14 младенцев, в том числе от внешних причин — 5 детей», — говорится в отчете ведомства. Стало ли это тоже результатом пандемии, в минздраве не уточняют.

А еще одним неприятным сюрпризом пандемии и режима самоизоляции в Ростовской области стал взрывной рост числа несовершеннолетних беременных. Ранее об этом рассказывала областной министр здравоохранения Татьяна Быковская (в ноябре прошлого года она ушла в отставку). По ее словам, если ранее в регионе за год фиксировалось 5–6 случаев беременности среди девушек 13–16 лет, то на сентябрь 2020 года таких случаев уже было 20.

Елена Романова

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