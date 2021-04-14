 

Марка Mini анонсировала новый MINI John Cooper Works для России

14.04.2021, 14:14, Новости дня
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Британская марка MINI представила «заряженный» хетчбэк John Cooper Works.

Известно, что поставки автомобиля на российский рынок начнутся уже в следующем месяце. В базовой комплектации стоимость автомобиля составит от 2,75 млн рублей. Особенностью хетчбэка по внешнему виду называют яркую решетку радиатора с красной вставкой. Распознать модернизированный John Cooper Works можно также по светодиодной оптике и диффузору в задней части кузова. Автомобиль получит 17-дюймовые диски в базовой комплектации.

Среди расширенных опций указывается обогрев руля, динамический круиз-контроль, мультимедийный комплекс, цифровая приборная панель. Под капотом установили 2-литровый турбированный двигатель на 231 л.с. мощности. Автомобиль способен разогнаться до сотни за 6,3 секунды.



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