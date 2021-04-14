Компания Renault повысила цены на кроссоверы Arkana и Kaptur в России

Французский автомобильный гигант Renault увеличил стоимость на кроссоверы Arkana и Kaptur в России.

В различных моделях и комплектациях прирост к основному прайсу достигает 12-28 тысяч рублей. Вместе с тем кроссовер Renault Kaptur стал дороже на 13-28 тысяч рублей во всех комплектациях. Что касается второй новинки, то в максимальной версии ценник увеличился на 12 тысяч рублей. Таким образом, приобрести модель Renault Kaptur можно по цене от 1,16 млн рублей в базовой версии и от 1,66 млн рублей в расширенном исполнении.

Максимальная комплектация кроссовера Renault Arkana Pulse продается по цене от 1,74 млн рублей. Напомним, вышеуказанная лимитированная версия поступила на российский рынок в конце зимы и отличается ярким дизайном кузова и расширенным функционалом.