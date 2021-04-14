Обнародованы снимки тестового купе новой версии Porsche 911

Фотошпионы запечатлели обновленное купе Porsche 911 Sport Classic в ходе тестовых испытаний.

В свою очередь, производитель сохранил защитный камуфляж, однако очевидно, что модель имеет гладкие крылья, дополнительный спойлер и выштамповки на крыше. С задней части кузова просматривается доработанная выхлопная система. Предполагается, что модернизированный экземпляр оснащается бензиновым агрегатом на 470 л.с. мощности.

Некоторые источники указывают, что версия Sport Classic окажется лимитированной и в продажу выйдет до 100 экземпляров спорткара. Презентация новинки состоится лишь в следующем году, когда и будут озвучены все достоинства и характеристики немецкой модели Porsche 911 Sport Classic.