 

В России станет еще больше банкротов

14.04.2021, 14:00, Разное
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Аналитики специализированного сервиса FreshStart провели собственное исследование и выяснили, что в текущем году количество россиян со статусом банкрота вырастет до 178,5 тысяч человек, что превышает показатели всех прошлых лет. По мнению некоторых других экспертов, банкротство физических лиц может коснуться 240 тысяч российских граждан.

Положение дел в этой сфере и так стабильно ухудшается: ежегодно все больше россиян через суд получают статус банкрота. В последнее время ситуация еще усугубилась из-за пандемии, ударившей по всем сферам деятельности. К тому же, в прошлом году сформировался так называемый отложенный спрос, то есть россияне не могли прийти в суды и обратиться в госорганы, чтобы воспользоваться соответствующей процедурой из-за карантинных мер. Поэтому многие граждане, желающие избавиться от долгов с помощью признания банкротами, прибегнут к судебному механизму только в этом году.

В качестве еще одного фактора роста числа обращений граждан за статусом банкрота “Известия” называют повышение информированности россиян о возможности избавления от долгов таким образом, а также потенциал по банкротству граждан, который в нашей стране еще не исчерпан.

Напомним, что данная судебная практика была запущена в России осенью 2015 года. С тех пор статус банкротства физических лиц получили 322,8 тыс. человек.



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