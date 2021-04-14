 

На Украине заявили об “интересных” документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент

14.04.2021, 14:00, Разное
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Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный в своем телеграм-канале сообщил, что у него есть “интересные” документы о гражданстве Владимира Зеленского. Другие подробности он отказался раскрыть.

По мнению военного, после обнародования материалов в стране должен немедленно начаться импичмент. Нескоромный заявил о готовности передать полученные от коллег сведения о Зеленском неким “заинтересованным патриотическим политическим силам”.

В феврале партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” начала сбор подписей за его импичмент. Политика обвинили в нарушении норм международной демократии и попытках узурпировать власть. Поводом стала блокировка Зеленским трех телеканалов – “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Президент пояснил, что ввел санкции против СМИ, так как те угрожали национальной безопасности. У оппозиции другая версия. По их мнению, Владимир Зеленский решил ограничить работу телеканалов, потому что они критиковали его деятельность на посту главы страны.

Эксперт Сергей Марков недавно заявил, что Владимир Зеленский рискует стать самым ненавидимым политиком в своей стране. Ситуация на Украине при нем резко ухудшилась. Подробности – в этой статье.



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