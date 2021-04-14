 

Рэпер Эллей согласился выплатить 1,5 млн рублей после ДТП в центре Москвы

14.04.2021, 13:40, Новости дня
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Рэпер Эльмин Гулиев (Эллей), обвиняемый в аварии в центре Москвы, выразил согласие полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 млн рублей, сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.

«Гулиев полностью признает исковые требования в рамках уголовного дела», – отметил Сохадзе РИА «Новости».

По его словам, потерпевшие попросили возместить моральный вред в 1,5 млн рублей, расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка. Слушание дела проводится в особом порядке.

В марте прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении музыканта.

Напомним, в сентябре 2020 года на московской улице Остоженке белый внедорожник Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе. Автомобилем Infiniti управлял Гулиев. Репера задержали после ДТП. В отношении музыканта возбудили уголовное дело.



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