Путин заявил о возможности круглогодичного движения по Северному морскому пути

В ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО).

«В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так, наверняка, и будет», – отметил президент, передает ТАСС.

Путин добавил, что во вторник в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё обсуждал работу в рамках Арктического совета. «Несмотря на все сложности, которые мы сегодня переживаем на международной арене, исследования в Арктике, внимание к Арктике остается неизменным», – констатировал российский лидер.

Он заявил, что в Арктике наиболее очевидны климатические изменения, которые происходят в мире, и это повышает важность таких исследований. Путин заметил, что последствия климатических изменений пока с полной точностью спрогнозировать не может никто. Другим важным фактором президент назвал активное хозяйственное освоение Арктики.

Глава государства также отметил, что поручит правительству проработать предложения РГО в части исследований в Арктике.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу указал, что РГО и Северный флот проведут новую арктическую экспедицию в 2021 году. «В этом году стартует четвертый сезон масштабной совместной экспедиции РГО и Северного флота, которые комплексно исследуют арктические архипелаги. Вместе работают биологи, гляциологи, гидрографы и сейсмологи», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Шойгу, исследователи идут по следам арктических экспедиций XIX и XX веков, находят свидетельства истории освоения Арктики. «Находим предметы экспедиций Владимира Русанова, Георгия Седова, Леонида Гриневецкого и других знаменитых исследователей Арктики», – добавил президент РГО.

В марте посол по особым поручениям российского МИД, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов заявил о возрастающем интересе международного бизнеса к развитию Северного морского пути.