 

Чешская полиция отказалась выполнять коронавирусный указ минздрава

14.04.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чешские полицейские отказались выполнять распоряжение минздрава и контролировать запрет гражданам собираться на улицах группами свыше двух человек, сообщают СМИ.

Агентство CTK со ссылкой на коммюнике главного полицейского управления страны в Twitter сообщает, что «нынешнее распоряжение министерства здравоохранения касается только «массовых акций», а «пребывание людей на улицах, случайные и неорганизованные встречи нельзя подводить под действие этого распоряжения», передает ТАСС.

«В своей деятельности полицейские не могут и не будут действовать в этом направлении», – уточняется в коммюнике.

Ограничения на совместное пребывание на улицах свыше двух человек действуют в Чехии в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного с 5 октября 2020 года. Исключения делались лишь для членов одной семьи, а также для участников свадеб и похорон.

В феврале бывший тогда министром здравоохранения Ян Блатны обещал ввести новые нормы – не более 10 человек в помещении и 20 на улице. Новый глава Минздрава Петер Аренбергер в целях борьбы с пандемией в субботу подтвердил прежний лимит, запретив гражданам собираться на улицах группами более двух человек.

За последние сутки в Чехии было выявлено 5 тыс. 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1,59 млн человек. Количество летальных случаев достигло 28 тыс. 124.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Telegraph – бывшей первой ракетке мира Борису Беккеру грозит до 7 лет тюрьмы

21.02 / На должность премьера Грузии выдвинули Гарибашвили, парламент обсуждает новых министров

13.11 / Ученые считают, что во Вселенной могут существовать плоские планеты

19.10 / В женском движении “За майбутнє” выступили за снижение налогов для малого и среднего бизнеса в Украине

12.01 / Фильм “Чудо-женщина: 1984” попросили выдвинуть на “Оскар” во всех номинациях – СМИ

22.09 / Грузия начала строить новую дорогу по направлению к России

04.07 / О нехватке финансирования заявил Украинский дом, куда собирался переезжать Офис президента Зеленского

08.09 / Палау предложило США построить военные базы на его территории

08.02 / Российский ученый напомнил о проблеме космического мусора

16.09 / Лукашенко объявил дату запуска БелАЭС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика