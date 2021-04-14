Чешская полиция отказалась выполнять коронавирусный указ минздрава

Чешские полицейские отказались выполнять распоряжение минздрава и контролировать запрет гражданам собираться на улицах группами свыше двух человек, сообщают СМИ.

Агентство CTK со ссылкой на коммюнике главного полицейского управления страны в Twitter сообщает, что «нынешнее распоряжение министерства здравоохранения касается только «массовых акций», а «пребывание людей на улицах, случайные и неорганизованные встречи нельзя подводить под действие этого распоряжения», передает ТАСС.

«В своей деятельности полицейские не могут и не будут действовать в этом направлении», – уточняется в коммюнике.

Ограничения на совместное пребывание на улицах свыше двух человек действуют в Чехии в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного с 5 октября 2020 года. Исключения делались лишь для членов одной семьи, а также для участников свадеб и похорон.

В феврале бывший тогда министром здравоохранения Ян Блатны обещал ввести новые нормы – не более 10 человек в помещении и 20 на улице. Новый глава Минздрава Петер Аренбергер в целях борьбы с пандемией в субботу подтвердил прежний лимит, запретив гражданам собираться на улицах группами более двух человек.

За последние сутки в Чехии было выявлено 5 тыс. 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1,59 млн человек. Количество летальных случаев достигло 28 тыс. 124.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer.