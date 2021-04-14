Скандалы: Броня крепка и танки наши быстры

Россия потратит еще 22 триллиона рублей на производство оружия для своей армии

Рекордная в постсоветской истории России госпрограмма производства оружия, стартовавшая в 2007 году, а затем продленная в 2011-м и 2018-м, становится бессрочной. Потратив за десять лет почти 22 триллиона рублей на перевооружение армии, власти планируют сохранить финансирование гособоронзаказа на тех же уровнях до 2035 года, сообщил в интервью «Российской газете» первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей Ельчанинов.

Финансовые показатели новой госпрограммы вооружения, «несмотря на все особенности экономической ситуации в стране, в абсолютных цифрах не будут меньше», сказал он.

Предыдущая программа 2010-2020 гг стоила 21,2 трлн рублей, действующая (на период 2018-27 гг) обходится в 21,7 трлн рублей.

«Исходя из этой динамики, ожидаем уровень новой госпрограммы вооружений на уровне не ниже 21-22 трлн рублей», — сообщил Ельчанинов.

Цель — дальнейшее обеспечение вооруженных сил современными образцами вооружения и техники, которые будут соответствовать зарубежным аналогам или превосходить их, подчеркнул он, оговорившись, что это «будет сделано с учетом экономических и технологических возможностей государства».

Сейчас на закупку и производства оружия федеральная казна выделяет около 2,2 трлн рублей в год — это две трети всего оборонного бюджета страны (3,2 трлн рублей) и примерно каждый седьмой собранный с налогоплательщиков рубль (18 На оружие федеральная казна тратит вдвое больше, чем на образование (1,1 трлн рублей) и здравоохранение (1,2 трлн), в 2,2 раза больше, чем на поддержку семей с детьми (991 млрд рублей), и почти в 7 раз больше суммы, выделенной на охрану окружающей среды (331 млрд рублей).

Действующая программа вооружений оплачивает в том числе разработку новых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», а также все виды «супер-оружия», представленные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию три года назад.

Среди них — комплекс «Авангард», развивающий, по утверждениям чиновников, скорость до 27 махов, ядерная подлодка-торпеда «Посейдон», которой академик Сахаров надеялся вызвать смывающее Америку цунами, и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Доля современных образцов вооружения и техники в войсках России превысила 70% по силам общего назначения, а в ядерных силах достигла 86%, сообщил в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин.

По его словам, следующая цель — 88,3% современных ракет в ядерных силах в 2021 году и уровень «почти 76%» по силам общего назначения.

«Армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — заявил Путин.