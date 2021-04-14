Данила Козловский и Ольга Зуева расстались: “Я поступил несправедливо, даже гадко”

О том, что в отношениях 35-летнего актера Данилы Козловского и 33-летней актрисы Ольги Зуевой не все гладко, говорили уже давно. В марте прошлого года они стали родителями, у пары родилась дочь, которой они дали необычное имя – Ода Валентина. По словам источника, близкого к паре, “Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах”. После родов Зуева осталась в Америке, а Данила вернулся в Россию, где продолжил актерскую и режиссерскую деятельность – в частности, весь последний год он работал над фильмом “Чернобыль”.

Пара никак не комментировала тот факт, что они живут по разные стороны океана, а Данила всего несколько раз видел новорожденную дочь. Но сегодня, на следующий день после громкой премьеры своего фильма, Данила решил официально и публично признать – их отношения подошли к концу.

Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду,

– ответил он откровенно на вопрос “Что с Олей?” в новом интервью журналистке Ирине Шихман, которое вышло сегодня на ее YouTube-канале “А поговорить?”. Кроме этого он поделился подробностями жизни своей дочери: в чатности, Ода Валентина носит фамилию своей матери – Зуева, что его очень печалит. Из-за занятости он не может видеть дочку так часто, как хотелось бы:

Как только у меня появляется время, я лечу туда на несколько недель, хоть на четыре дня. Я никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить. Я никогда не думал, что на это способен. Я на самом деле довольно эгоистичный человек, и испытывать к кому-то настолько сильное чувство довольно неожиданно для меня.

Напомним, об отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране.

Данила Козловский с дочкой Ольга Зуева с дочкой