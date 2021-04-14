 

Haval презентует кроссовер B02

14.04.2021, 13:20, Новости дня
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Китайская компания Haval официально рассекретит новый флагманский кроссовер в рамках предстоящего автосалона в Шанхае.

На данный момент автомобиль проходит под кодовым индексом B02, однако в продажу поступит под другим названием. Предполагается, что новинка является частью линейки F-серии, а потому на рынке может получить имя Haval F9. Вместе с тем разработчики предусмотрели здесь платформу LEMON. Под капотом применят 2-литровый турбированный агрегат на 200 л.с. мощности.

Также инсайдеры не исключают, что в продаже появится гибридная модификация кроссовера, однако его уровень производительности на данный момент умалчивается представителями марки до официальной презентации в Шанхае.



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