Haval презентует кроссовер B02

Китайская компания Haval официально рассекретит новый флагманский кроссовер в рамках предстоящего автосалона в Шанхае.

На данный момент автомобиль проходит под кодовым индексом B02, однако в продажу поступит под другим названием. Предполагается, что новинка является частью линейки F-серии, а потому на рынке может получить имя Haval F9. Вместе с тем разработчики предусмотрели здесь платформу LEMON. Под капотом применят 2-литровый турбированный агрегат на 200 л.с. мощности.

Также инсайдеры не исключают, что в продаже появится гибридная модификация кроссовера, однако его уровень производительности на данный момент умалчивается представителями марки до официальной презентации в Шанхае.