 

Бренд GAC представит в Шанхае обновленный электроседан Aion S

14.04.2021, 13:20, Новости дня
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Китайский автогигант GAC Motor презентовал рестайлинговый седан Aion S.

Напомним, данный автомобиль оснащается электрическим мотором с мощностью 184 л.с. Кроме того, в рестайлинговой версии новинка получила отдачу до 204 л.с. Передняя часть кузова существенно модернизирована, что прослеживается в форме бампера, головной оптики, и решетке радиатора. Кроме того, логотип бренда сделали более компактным на фоне предшествующей модификации.

В салоне установили увеличенный 14,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Новинка выдает запас хода до 600 километров, тогда как в базовом исполнении модель Aion S имеет от 460 до 510 километров пути. Остальные особенности электрического седана на данный момент не указаны, как и стоимость рестайлингового автомобиля.



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