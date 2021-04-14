 

В Кении найдены самые древние кости первых представителей рода Homo

14.04.2021, 13:14, Разное
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В Кении в ходе проведения раскопок удалось найти самые древние кости первых представителей рода Homo. Это открытие еще больше приблизило ученых к мнению о том, что прародиной человечества является Восточная Африка.
Возле берегов озера Туркана 50 лет назад была найдена часть черепа, которой присвоили рабочее название KNM-ER 2598. Ученые решили провести повторные раскопки в этом месте, где в итоге удалось обнаружить кости пальцев и некоторые части костей таза. На данный момент установлено, что их обладателем был Homo erectus.

Около двух миллионов лет назад в Африке поселились первые предки современного человека. Считается, что именно Homo erectus начали пользоваться сложными орудиями труда. Они в числе первых окинули территорию Африки и расселились по Старому Свету.

Ученые обнаружили множество останков животных и иной органики. После детального изучения найденных элементов научные сотрудники подтвердили, что их возраст составляет почти два миллиона лет.

Источник: www.nature.com



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