Мнение: Почему жить в России лучше, чем на Западе

Лучшей страной для начала карьеры ожидаемо признали Россию. Оно и понятно — при всех наших известных неустройствах, мы давно уже удерживаемся от сползания в серьёзные глупости типа удушающей бюрократии, запредельных налогов или возвеличивания меньшинств. В рейтинге мы обогнали Италию, Францию, Британию и все остальные страны.

Рейтинг составлял американский новостной журнал со штаб-квартирой в Вашингтоне. Это уважаемое издание выходит с 1933 года, главный редактор и владелец — Мортимер Цукерман. Подозревать мистера Цукермана в том, что он получил взятку от Газпрома, довольно сложно: 83-летний предприниматель является веганом и миллиардером, также он выделяет огромные суммы на благотворительность.

https://lenta.ru/news/2021/04/13/career/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Цукерман,_Мортимер

Главная причина нашей победы в рейтинге понятна. В России сейчас силён тот дух, который недавно ещё принято было называть американским. У нас очень высок процент людей, готовых надрывать жилы на работе ради «американской мечты» в виде домика, автомобиля, любимой жены и троих детей. В последнее время инфоцыгане порядком обесценили эпитет «успешный», сделав его шаблонным термином из низкобюджетной рекламы, однако сами успешные люди никуда не делись — они вызывают в российском обществе уважение, зависть и… стремление повторить их путь.

В США сейчас уже не так. Если раньше условный Джон Доу спокойно жарил барбекю на лужайке перед домом, наслаждаясь результатами своего многолетнего напряжённого труда, то теперь он постоянно вздрагивает перед мангалом, то и дело зыркая глазами по сторонам. Джон Доу теперь отрицательный персонаж. Он белый, его воспитывали любящие родители, он мужчина, а его жена — женщина, он обеспеченный человек (читай — вор), он кормит мясом свою большую собаку и сам тоже ест мясо. Исполнив американскую мечту образца 1950-х годов, Джон Доу стал врагом американского общества. Теперь на рекламных плакатах он занимает почётное место в рядах плохишей.

В России подобного маразма нет и, я надеюсь, больше уже не будет. Нет у нас также и стеклянного потолка, о который больно бьются макушками экспаты, пытающиеся делать карьеру в условной Британии. Даже если ты не учился в 57-й школе, не заканчивал юрфак МГУ и не занимался фигурным катанием под руководством Евгения Плющенко, для тебя по-прежнему открыты любые руководящие должности. В Британии не так. Без правильного происхождения твой максимум — должность небольшого начальника. На должность начальника побольше тебе придётся уже соревноваться с каким-нибудь породистым британцем, и с вероятностью в 90% выбор сделают не в твою пользу.

Всё хорошо в России и с малым бизнесом. Несмотря на назойливые домогательства контролирующих органов и прочие текущие проблемы, вести бизнес в России легко и приятно. Достаточно сказать, что большая часть малых бизнесменов не знает, на что конкретно пожаловаться, и потому называет своей главной проблемой… дефицит денег. Это как если бы спортсмен жаловался, что спортзал у него тёплый, гантели новенькие, кормят его как на убой, а единственная причина его грусти — неспособность поднять достаточно тяжёлую штангу.

Приезжающие из других стран предприниматели рассказывают со смехом: им достаточно работать, как у себя в высококонкурентной Европе, чтобы немедленно обрасти хорошей клиентской базой. Собственно, вы наверняка и сами это видите. Российские бизнесмены уже способны обычно поставлять качественный товар, однако сроки нам пока что никак не даются. Пообещать выполнить заказ к понедельнику, выполнить его начерно в пятницу, а потом ещё две недели везти забытую на складе деталь — классика жанра, которая у опытных клиентов не вызывает ни удивления, ни раздражения.

Подведу итог

У иностранцев есть свои дела, им некогда вчитываться в новости о России. За рубежом нас по-прежнему представляют или по штампам 20-40 летней давности, или по охотничьим байкам несистемной оппозиции, в которых эксплуатируются те же штампы.

Но посмотрите на Китай. Ещё недавно Китай имел репутацию нищего муравейника, в котором полчища полуголодных оборванцев шьют на коленках кроссовки за миску риса в день. Теперь Китай стал в глазах минимально образованных людей первой экономикой мира: богатой, развитой и высокотехнологичной.

В наше время постепенно меняется к лучшему и репутация России. Нам это очень на руку. Если в Китай амбициозные жители Запада едут неохотно, — культура там весьма недружелюбна к «чужакам», — то Россия предоставляет иностранцам все возможности не только для карьеры, и но и для комфортной интеграции в наше цивилизованное общество.