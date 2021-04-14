Иван Майнер — первый богатырь-криптоинвестор на Руси

Сегодня надоевшую всем рожу нашего амбассадора Григория Касаткина можно было увидеть в необычном месте — Магаданской колонии строгого режима.

Именно туда мы его сплавили, чтобы он не мозолил глаза в редакции и взял интервью у первого русского богатыря-криптоинвестора 23-летнего Ивана Майнера. Далее вы можете узнать, что у него из этого получилось.

— Здравствуйте Иван, расскажите пожалуйста, как вы сюда попали?

— Здравствуйте Григорий. Попал я сюда за идею. Идею о доступных населению криптоинвестициях и майнинг-фермах. Я считаю, что всем всё платится, что за криптовалютами будущее. Потому что каждый прямо сейчас может вложить рубль, а через год получить тысячу долларов или даже больше. Криптоденьги берутся буквально из воздуха и обогащают граждан просто так. Естественно чахнущим над златом Кощеям во власти это не понравилось. Теперь я, современный богатырь, сижу на шконке вместо печи, как это делали мои далёкие прототипы из русской истории.

— Долго вам сидеть? Какие у вас отношения с сокамерниками и другими заключёнными?

— Дали мне срок ровно на тридцать лет и три года. Отсидел пока только два годка, но я нисколько по этому поводу не переживаю. Отношения с сидельцами хорошие, я потихоньку учу их майнить при помощи подручных средств: это только кажется, что какой-нибудь вилки и унитаза недостаточно чтобы начать зарабатывать свои первые монеро, eth и btc. Конечно они меня за это очень любят и уважают.

— Раньше богатыри бороли татар, всяких Горынычей, чертей, Бабу Ягу, Кощеев и остальную нечистую силу, по типу нашего главного редактора Бориса Гонтермахера. Чем представители вашей профессии занимаются теперь, в век продвинутых информационных технологий? С кем вы сражаетесь?

— Как вы, наверное, заметили, печенегов, татар и половцев мы давно уже победили. Осталось лишь дать последний бой устоявшейся финансовой системе, не позволяющей просто дать всем денег, чтобы люди зажили счастливо. Ну и качаюсь, конечно, куда без этого. Вот, потрогайте мускулы.

— Да, впечатляющий объем. Я бы так никогда не смог. Как у вас получилось этого добиться? Расскажите, если не секрет.

— Все просто, я набираю жидкие биткоины в шприц и вкалываю туда где хочу увидеть рост мышечной массы. Буквально за неделю после укола мышца увеличивается в 2-3 раза и даёт существенную прибавку к физической силе.

— Как, будучи такой машиной, вас умудрились задержать полицейские? Неужели вы не сопротивлялись? Как можно растворять и вкалывать биткоины? Они же нематериальны.

— Растворение биткоина в жидкости вполне возможно, если заниматься криптопроцессами от 20 лет. Я пользуюсь технологией интернет-обменников. Суешь внутрь доллары, получаешь жидкий биткоин или эфир набираешь в шприц и колешься. Блаженство и удовольствие. Правда, есть нюанс — не все обменники чисты на руку. Два года назад я поменял своего поставщика на обменник ChangeHero — сменный герой, если дословно. Или одноразовый контрацептив если углубиться в английский и понять идиому. Там мне вместо чистого эфира насыпали кал суслика. Ну укололся я, мускул вялый стал, не дрыгается. Так меня и задержали. Будет моралью всем остальным — не меняйте проверенного криптобарыгу, друзья. А того барыгу-презерватива я сожгу огнеметом, как только слезу со шконаря.

— Барыги какие-то, огнеметы. Звучит не очень законно, как будто мы о наркотиках говорим. А тема с огнеметом, вообще зело кровожадная.

— Какие наркотики? Вы понимаете, плохих барыг надо искоренить. А по поводу законности… Конечно подлая зажравшаяся власть не хочет, чтобы все кололись биткоином и были сильными как троллейбус или самосвал. Им самим, этим жирным колобкам, хочется быть сильнее всех.

— А что вы сделаете когда выйдете из кутузки?

— Создам отряд богатырей-криптоинвесторов для борьбы с корпорациями. Мы построим настоящую планетарную утопию, убьем всех плохих, разрушим государства и оставим только хороших людей.

— Вы наверное анархист?

— Вы наци?

— Я из панорамы.

— И все-таки если вы наци…

— Я не наци.

— …то идите задавайте вопросы кому-нибудь ещё. И да, помните, что всем всё платится. Вкладывайтесь и колитесь только проверенными криптовалютами.

— Что?

— До свидания, мне пора на зарядку.

— Ну… До свидания.

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