Кто кого трахнул-то? – Личное мнение

До сегодняшнего утра я понятия не имела, кто такой Алексей Щербаков, а тут оказалось, что он к успеху пришёл — купил зелёный Порше, трахнул жену и показал всем неприличный жест:



Фото: Соцсети

Оказалось, Алексей, с таким характерным лицом задрота окраин, комик. Спасибо, что не гомик, как говорится — хотя, об этом ниже.

Неудивительно, что комик Щербаков, годами просивший в своих выступлениях автоконцерн подарить ему Порше, получал полнейший игнор. Машина хорошая, а с Алексеем за рулём можно и испортить себе репутацию.

Кто после такой интеграции захочет купить себе тачку? Это как если бы лошадь посадили за руль Ауди ради рекламы — продажи автомобилей моментально просядут.

Впрочем, речь не об автомобиле, а о профессии Щербакова. С 2012 года парень пытался стать комиком. Ходил на ТНТ, участвовал в баттлах, плакал и вот теперь у него есть жена и Порше.

Он трахнул сначала бабу, которая шесть лет ему не давала, а потом посчитал, что трахнул автоконцерн.

Не знаю, что почувствовала жена Алексея после того, как узнала, что он её тупо трахнул из принципа. Не давала, отказывала, а потом, как я подозреваю, решила, что такому легче дать, чем объяснять, почему не хочется.

И вот теперь мы все знаем, что её трахнул успешный Алёшка. Смотрите, пацаны, он её взял после шестилетней осады!



Девку немного воротит, но ничего — в глазах есть огонёк! Фото: Соцсети

Впрочем, не исключён вариант, что на безрыбье и Щербаков за мужа сошёл. Всю молодость она гуляла, игнорировала назойливого ухажёра, развлекалась, а потом, когда никто приличный не подвернулся, согласилась на этого — взамуж-то надо.

Пусть пыжится теперь, зарабатывает — надеюсь, его жена наставляет ветвистых рогов такому мужу. Ну, ещё раз посмотрите на Алексея — лично я бы не удержалась. Даже если бы не хотела трахаться, всё равно бы завела себе от такого мужа любовника, а то и трёх.

Вернёмся к автомобилю.

Алексей считает, что трахнул Порше. Возможно, он не очень умный? Я вижу ситуацию противоположно иначе.

Паренёк с окраин мечтал об автомобиле. Премиальный производитель высокомерно его игнорил. Щербаков десять лет вкалывал, не ел, не пил, и вот — купил.

Простите, а кто тут кого трахнул? Автоконцерн продал железку втридорога, а паренёк отдал им деньги, которые копил десять лет.

Алёшка, слушай, а трахнули-то тебя!

Как вам такой вот не очень умный, но очень упорный муж? Что делали бы, если бы были его женой — давали бы? А если были бы его автомобилем мечты — ломались?

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