 

NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире

14.04.2021, 12:47, Новости дня
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В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ РФ и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest.

Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала РФ в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН.

«Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ РФ и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest.

В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению.

«Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – РФ все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт.

На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ не раньше 2023 года.

«Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон».



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