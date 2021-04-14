Украина объявила о начале учений рядом с Крымом

Вооруженные силы Украины начали масштабные военные учения около границы с Крымом, сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

В соответствии с легендой учений, танковое подразделение условного противника при поддержке пехоты попыталось прорвать линию обороны ВСУ. В бой введены танковый резерв и противотанковую артиллерию, в частности батарею 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира», передает РИА «Новости».

В начале апреля украинские военные инженерно-саперных подразделений провели возле Крыма учения по обустройству минно-взрывных заграждений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает активность на Украине и в Черном море, непосредственно у российских границ.