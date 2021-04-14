ЦБ заявил об отсутствии рисков отключения РФ от западных платежных систем

Банк РФ в настоящее время не видит каких-либо рисков отключения РФ от западных платежных систем, ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические. Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», – сообщила она, передает ТАСС.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к РФ со стороны ряда государств.