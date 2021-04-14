 

Мнение: Легко ли быть патриотом?

14.04.2021, 12:42, Разное
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По версии вице-спикер Совета Федерации Константина Косачева стать патриотом очень просто. Достаточно отказать от планов провести отпуск в Турции, и ты уже патриот.

У тебя дети могут жить в странах НАТО, как у некоторых коллег Косачева, но если ты не летишь в отпуск в Турцию, ты уже патриот.

У тебя могут быть счета и недвижимость заграницей, но если ты воротишь нос от Турции, ты уже патриот.

Между тем своим заявлением Косачев заставил многих засомневаться в истинных причинах отмены авиарейсов из России в Турцию. Нас-то пытаются убедить, что все дело в коронавирусе, который в Турции вроде бы разбушевался. Но Косачев, выходит, проговорился, что рейсы отменяют, потому что Эрдоган занял неправильную позицию по Крыму?

Так или не так?

Рис отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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