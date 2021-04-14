Мнение: Запретительное следствие

По поводу запрета на воздушное регулярное и чартерной сообщение с Турцией стало известно, что уплаченные примерно 40 миллиардов рублей желающими отдохнуть никто им возвращать не будет. Форс-мажор и всё такое. Компенсировать государство людям понесенный убыток, безусловно, тоже не будет. За царские погремушки платить, как обычно, холопам.

Помимо этого вполне циничного следствия есть и еще одно. Власть своими играми в карантины серьезно подорвала здоровье населения. Год стрессов, террора плюс невозможность сколь-либо нормально отдохнуть. Тут не только от коронавируса можно лечь и не встать, а и от обычного насморка. Плюс все «непрофильные больные», которым в течение прошедшего года не оказывали нормальную плановую помощь. В общем, единственный сколь-либо действенный способ поправить ущерб здоровью — съездить куда-то и просто поваляться на солнышке. Тем более, наш климат таков, что до солнышка еще полноценных месяца два, а местами и все три. Так что Турция и иные теплые места — это не про патриотизм, а про здравый смысл.

Но теперь всё, приплыли. Официальная версия — забота про здоровье. В Турции, дескать, ежедневно по 50 тысяч заразившихся, вы вообще куда собрались? (Правда, здесь как обычно, статистическое лукавство — не заразившихся, а выявленных носителей, что совершенно не эквивалентно термину «заболевшие. Да и показатели смертности в Турции в два раза ниже российских. Россия, кстати, уверенно занимает второе место в мире по сверхсмертности и ведет ожесточенную борьбу за лидерство в этом сомнительном показателе, и уж если куда и запрещать поездки — то это именно к нам, а не от нас)

Менее официальная версия озвучена вчера псевдо-сенатором Косачевым. Который нажал на патриотизьм. Нечего ездить в стан врага и кормить его трудовой копейкой. Он на ваши деньги будет снабжать врагов отечества и строить нам козни. Версия Косачева прямо опровергает квазимедицинское вранье про заботу о здоровье нации, впрочем, никто особо в эту заботу и не поверил.

Естественно, пропаганда тоже не осталась в стороне и расчехлила свои перья и клавиатуры. Я уже увидел совсем зубодробительную версию про неизбывную мудрость вождя, который прозрел скорую войну, а значит, 500 тысяч российских граждан в Турции — это буквально заложники. Которых злые турки тут же с момента начала боевых действий на Донбассе схватят по своим курортам, выроют один большой зиндан размером в пять стадионов «Сантьяго», обнесут яму колючей проволокой и будут бросать блины на лопате в толпу. Периодически расстреливая обессилевших. А потому великий Путин буквально спас полмиллиона ничего не подозревающих сограждан, которым вдруг стало жалко свои несчастные 42 миллиарда на собственное спасение. Версия шикарная, такое без ящика казенной водки измыслить просто никак. Я бы дал такой версии премию «Вечерний м..звон» сразу в трех-пяти номинациях.

В любом случае запрет на отдых — это дополнительный удар по здоровью людей. И без того подорванному той же самой властью. Предложение лететь на курорты Крыма и Краснодарского края выглядит издевательством — на какие шиши, если вы уже украли у людей деньги, отложенные на отдых, и которые они теперь не вернут. А подорванное здоровье, которое не получается поправить — вот вам и новая «волна». И всё по новой.

Неудивительно, что у партии пенсионеров родилась зубодробительная идея приравнять минздрав к силовым ведомствам и подчинить министра здравоохранения напрямую президенту — как министра обороны, к примеру. А какое силовое министерство без силовых структур? Эдак мы и до медицинского спецназа в полном боевом на БТРах доживем. Мало нам восьми миллионов нынешних силовиков, надо еще полмиллиона-миллион добавить. За ценой не постоим.

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