 

Жена и экс-жена Орландо Блума Кэти Перри и Миранда Керр о том, что их связывает

14.04.2021, 12:34, Разное
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Кэти Перри и Миранда Керр в минувшее воскресенье вышли в совместный эфир в Instagram. Официальным поводом стал выход нового бьюти-продукта от Miranda KORA Organics – увлажняющего крема. Девушки максимально подробно обсудили его свойства, а Кэти рассказала, что еще до официального выхода получила от Миранды пробный вариант и испытала его на себе.

Мы все не становимся моложе. И конечно пользуемся совершенно разными средствами ухода. Но твой крем… Я увидела, как на глазах меняется мой кожа, начинает сиять. Орландо крем тоже понравился, – с улыбкой добавила певица.

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Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Миранда искренне поблагодарила Кэти за поддержку и добрые слова. Модель в подробностях описала, как делают ее органические крема и сыворотки из самых натуральных ингредиентов, как преобразиться кожа при регулярном уходе. Подписчики Миранды признали, что обе участницы прямого эфира прекрасно выглядят, тем более, что Кэти Перри позволила себе появиться перед многотысячной аудиторией социальной сети совершенно в естественном виде, без грамма косметики на лице.

Певица призналась, что в “их современной семье” Миранда больше других заботиться о здоровье. Кэти также добавила, что приятно близко знать производителя полезной косметики.

Одна из замечательных особенностей близости с Мирандой – это то, что я могу опробовать все ее продукты самой первой. Например, когда ее сын (имеется в виду 10-летний сын Миранды Керр и Орландо Блума – Флинн) приходит к нам домой и приносит парочку банок в своем рюкзаке, – добавила Кэти со смехом.

Вообще, отношения 36-летней Кэти Пэрри и 37-летней Миранды Керр заслуживают отдельного восхищения. Напомним, что Кэти сейчас замужем за бывшим мужем Миранды – Орландо Блумом. Этот факт совсем не мешает знаменитостям общаться и поддерживать друг друга. Миранда открыто восхищается Кэти, ее музыкой и работоспособностью, и Кэти отвечает ей взаимностью.

Кэти Перри и Орландо Блум

У обеих есть дети от Орландо Блума и это еще один фактор, скрепляющий их отношения. В августе прошлого года Кэти Перри подарила актеру дочь, которую назвали Дейзи Дав Блум. А сыну Миранды и Орландо – Флинну – в январе этого года исполнилось десять лет. Керр была замужем за Блумом с 2010 по 2013 год. И хотя их брак распался, бывшим супругам удалось поддерживать добрые отношения и на равных участвовать в жизни общего ребенка.

В мае 2017 года Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля. В этом браке экс-ангел Victoria’s Secret стала многодетной мамой, родив еще двух мальчиков.

Миранда Керр с мужем Эваном Шпигелем



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