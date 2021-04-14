Chery отзывает с рынка Китая около 83 тысяч машин

Китайская компания Chery сообщила об отзыве на местном рынке свыше 82,8 тысячи новых машин.

Данная работа начнется уже с 15 апреля. Вынужденная мера применяется в отношении модели Ruihu 3x, которую выпускали в период с августа 2016 по апрель 2019 года. Неисправные компоненты двигателя могут привести к тому, что в любой момент основной узел остановит работу, что влечет за собой серьезную опасность для водителя и пассажиров.

Вместе с тем специалисты тщательно проинспектируют всю неисправную технику и заменят дефектные компоненты для устранения возможных проблем в работе двигателя. Все работы будут осуществляться исключительно за счет китайской компании.