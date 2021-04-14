Продажи автомобилей в Индии выросли в два раза

В Индии в марте зафиксировали увеличение продаж новых автомобилей.

В частности, выявленный прирост в несколько раз выше, чем за аналогичный период 2020 года. Так, за первый месяц весны местные дилеры продали свыше 290 тысяч новых автомобилей. Кроме того, годом ранее этот показатель составлял лишь 135 тысяч автомобилей. Причина прежнего падения спроса связана с пандемией коронавируса. Вместе с тем количество сделок с двухколесным транспортом увеличилось на 73%.

Кроме того, зафиксировано увеличение на 15% количества сделок в отношении трехколесного транспорта. Напомним, в январе 2021 года общее количество проданных автомобилей на индийском рынке составило около 303 тысяч экземпляров, что соответствует приросту на 15%.