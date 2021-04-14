Nissan представил купе GT-R Nismo 2022 модельного года
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Японская автомобильная компания Nissan сообщила о приеме заказов на новые спортивные модели GT-R Nismo и GT-R Nismo Special edition 2022.
Первые покупатели получат свои автомобили уже к октябрю текущего года. Во всех моделях применили эксклюзивный оттенок кузова NISMO Stealth Grey, а также карбоновый капот. Все спорткары оснащаются крупными 20-дюймовыми дисками, а также фирменными шильдиками
Производитель на данный момент не озвучивает точные характеристики и уровень производительности новых моделей GT-R Nismo и GT-R Nismo Special edition 2022, однако эксперты уверены, что обе новинки смогут приятно удивить отдачей и предусмотренными опциями. Цена на спорткары пока удерживается в тайне.
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