Nissan представил купе GT-R Nismo 2022 модельного года

Японская автомобильная компания Nissan сообщила о приеме заказов на новые спортивные модели GT-R Nismo и GT-R Nismo Special edition 2022.

Первые покупатели получат свои автомобили уже к октябрю текущего года. Во всех моделях применили эксклюзивный оттенок кузова NISMO Stealth Grey, а также карбоновый капот. Все спорткары оснащаются крупными 20-дюймовыми дисками, а также фирменными шильдиками

Производитель на данный момент не озвучивает точные характеристики и уровень производительности новых моделей GT-R Nismo и GT-R Nismo Special edition 2022, однако эксперты уверены, что обе новинки смогут приятно удивить отдачей и предусмотренными опциями. Цена на спорткары пока удерживается в тайне.