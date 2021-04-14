Экс-помощника полпреда в УрФО Воробьева приговорили за госизмену

Вынесен приговор бывшему помощнику полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву по статье «Государственная измена».

«Московский городской суд вынес приговор, которым признал виновным А.В. Воробьева в совершении преступления, предусмотренного статьей «Государственная измена», и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Воробьев также лишен классного чина «действительный государственный советник РФ 3-го класса», – сообщили ТАСС в Мосгорсуде.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, поскольку в нем присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».

Прокурор запрашивал для обвиняемого 13 лет колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает РИА «Новости».

В 2006-2008 годах Воробьев работал в администрации города Гусева, после работал юристом, с 2010 по 2017 годы был на руководящих должностях в Калининградской области. В 2018 году возглавил аппарат полпреда в УрФО Николая Цуканова, после чего стал его помощником. Также проходил государственное управление в Варшаве.

Напомним, обвинение Воробьеву предъявили еще в 2019 году. Его подозревали в разглашении данных заседаний Совбеза России.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.