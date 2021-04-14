Мишустин прилетел в Дагестан

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду прибыл в Дагестан с рабочей поездкой.

Самолет главы российского правительства приземлился в аэропорту Махачкалы, передает РИА «Новости».

В состав делегации входят, в частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В октябре президент РФ Владимир Путин в подписал указ об отставке Владимира Васильева с поста главы Дагестана. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Сергей Меликов.