Не отменил ни одной пошлины — с приходом Байдена протекционизм США никуда не делся

Надежды на улучшение трансатлантических торговых отношений с приходом к власти в США Джо Байдена не оправдались, пишет Handelsblatt. Байден не отменил ни единой торговой пошлины, введённой его предшественником; кроме того, он подписал декрет, усложняющий деятельность европейских компаний на американской территории. Как отмечает издание, примирительная риторика Байдена не должна вводить в заблуждение — американский экономический национализм никуда не делся.



Reuters

В торгово-политической сфере ЕС является тем, чем с радостью стал бы во внешней политике, пишет Handelsblatt: влиятельным международным актором. На долю ЕС приходится 15% от всего мирового ВВП. Внутренний рынок сообщества насчитывает 450 миллионов потребителей.

Однако другой вопрос состоит в том, способен ли ЕС использовать свой экономический вес, пишет издание. Сомнения в этом растут: Брюссель никак не ратифицирует договор с МЕРКОСУР, а уступки, выторгованные ЕС в рамках инвестиционного соглашения с КНР, вряд ли дадут результат.

Кроме того, в наиболее важных для ЕС торговых отношениях с США также немного прогресса, отмечает Handelsblatt. Надежды на серьёзное сближение Вашингтона и Брюсселя после прихода к власти администрации Джо Байдена не оправдываются. США продолжают держать курс на протекционизм и причина тому заключается не только в пандемии.

Да, пандемия подстегнула экономический национализм, но протекционизм активно набирал обороты и до неё — и всё указывает на то, что такая тенденция сохранится и после окончания пандемии, пишет Handelsblatt. Пример США красноречив: Джо Байден не отменил ни единой торговой пошлины, введённой его предшественником. Кроме того, он подписал декрет, который фактически препятствует открытым сделкам европейских компаний на американской территории. Акт Байдена Buy American также хорошо подходит к политике его предшественника Дональда Трампа, отмечает издание.

Конфликт вокруг «Северного потока — 2» также не решён, напоминает Handelsblatt. США продолжают угрожать санкциями. Издание подчёркивает, что примирительная риторика Байдена не должна отвлекать внимание от того факта, что американский экономический национализм не исчез с уходом Трампа. Пошлины на сталь и алюминий из ЕС всё ещё действуют и администрация Байдена не предприняла никаких шагов для их отмены. Как отмечает издание, они служат политическим целям: с их помощью демократы получают поддержку работников сталелитейной промышленности и профсоюзов.

Как пишет Handelsblatt, ЕС не спешит предпринимать собственные инициативы по восстановлению торговых отношений с США, поскольку понимает, что интересы Вашингтона смещаются в Азию, где находится его главный экономический конкурент — Китай. При этом в сотрудничестве с Европой США заинтересованы только в том случае, если речь идёт о союзе против КНР. Такой настрой наталкивается на интересы ЕС, по-прежнему рассматривающего Китай в качестве привлекательного рынка сбыта.