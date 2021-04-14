Диетологи рассказали об исключительной пользе сельдерея для похудения

Диетологи рассказали об исключительной пользе сырого и приготовленного сельдерея для похудения. Они настоятельно рекомендовали людям добавить этот продукт в свой ежедневный рацион.

Всё дело в наличии очень малого числа калорий. Из-за этого организм тратит больше энергии на переваривание, чем получает из этого растения. Диетологи называют это «отрицательной калорийностью», что помогает сбросить и удержать вес. Также сельдерей помогает бороться с отёками и застойными явлениями, ведь может выводить лишнюю жидкость из тела и ускоряет метаболизм. Ещё одним его плюсом является хорошее и быстрое усвоение, а значит пища не задерживается в желудке.

Женщинам сельдерей помогает замедлить процессы старения и сгладить гормональный фон. Как следствие улучшается состояние ногтей, кожи и волос. Для мужчин этот продукт окажется полезным в силу его способности ускорять метаболизм тестостерона. Растение также станет хорошей профилактикой простатита и заболеваний мочеполовой системы из-за его мочегонных свойств. Пожилым людям тоже не следует пренебрегать сельдереем. При регулярном употреблении он снижает уровень вредного холестерина и нормализует сахар в крови, тем самым предупреждая развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Несмотря на исключительную полезность этого продукта питания, имеются и противопоказания. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять сельдерей в сыром виде. Также от него вовсе следует отказаться беременным женщинам. Кормящим матерям диетологи не советуют включать семена растения в рацион до момента прекращения грудного вскармливания. Сельдерей с признаками гниения вообще нельзя употреблять в пищу из-за содержания в нём канцерогенов. Врачи настоятельно рекомендуют прежде, чем начать употреблять растение в пищу, обратиться за помощью к специалистам, которые помогут разработать наиболее эффективную диету.

Источник: ru.armeniasputnik.am