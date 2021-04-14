Ученые: Работники кладбищ заражаются COVID-19 чаще врачей

Катарские исследователи проанализировали показатели смертности от COVID-19 у работников разных профессий. Как оказалось, коронавирусом чаще, чем врачи, заражаются работники кладбищ.

Коронавирусная инфекция, за короткое время охватившая всю планету, особенно опасна для медиков. В процессе выполнения своих профессиональных обязанностей именно врачи чаще других подвергаются заражению летальным недугом. Однако, как оказалось, есть специальности, в которых риск заболевания фиксируется выше, чем у работников медицины.

Сотрудники научного центра Hamad Medical Corporation в Катаре провели анализ количества зараженных у представителей тех, или иных специальностей. Результаты исследования показали, что наибольшие риски проникновения COVID-19 в их организм имеют представители ритуальных агентств. Статистика наличия коронавирусной инфекции либо антител к ней показала, что почти треть, 29,6%, кладбищенских работников были подвержены заражению. У работников моргов этот показатель достигает 19,1% .

Если говорить о заболеваемости у врачей разного профиля, в том числе и в группах, задействованных в борьбе с COVID-19, то здесь отмечаются существенно меньшее количество заболевших. Работники медицинской сферы, согласно тестированию, инфицируются в 10,6% случаев. При этом катарские исследователи не установили, кто из всех проверенных специалистов центров церемониальных услуг, моргов или больниц заразился от живых пациентов, а к кому болезнь передалась после контакта с погибшими от летального недуга. Стоит отметить, что, по мнению российских исследователей, наивысшей степени риска подвергаются патологоанатомы. Наиболее высок шанс заразиться именно от живых людей, поскольку вирус SARS-CoV-2 распространяется через их дыхание и кашель.

Источник: iz.ru