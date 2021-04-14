 

Россияне назвали самые желанные сферы труда

14.04.2021, 12:14, Разное
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Жители России поделились своим мнением о самых перспективных и привлекательных сферах труда. Его выяснили эксперты сервиса “Работа.ру” в ходе опроса.

В исследовании приняли участие около пяти тысяч человек, чуть меньше половины (49%) из которых выразили желание работать в сфере информационных технологий, поскольку считают её наиболее перспективной. Ещё 28% респондентов хотели бы построить карьеру в области робототехники и искусственного интеллекта. В число лидеров также вошли строительство (26%), нанотехнологии (25%) и медицина (24%), сообщает “Общественная служба новостей”.



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