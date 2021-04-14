 

Мнение: Наследие

14.04.2021, 11:44, Разное
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Новая история с Навальным – теперь он потребовал предоставить ему Коран. Скорее всего, падающий по понятным причинам информационный шум вокруг себя Навальный пытается заместить сугубо медийными всплесками из арсенала "Пусть говорят" и ему подобных шоу – что угодно кроме некролога. У подобного подхода есть свои ограничения – несколько акций еще удастся провести, однако ценой будущего полного забвения. Не мне давать советы в такой ситуации, но более разумным со всех точек зрения становится создание теоретического наследия, тем более, что времени предостаточно.

Если учесть, что политические деятели новейшего времени вообще к теории относятся весьма прохладно, предпочитая исключительно практическую деятельность, то сам факт переключения на нее уже был бы знаковым и медийным событием просто в силу необычности и эксклюзивности происходящего. Но у такого сюжета есть определенные ограничения: чтобы изложить идею или хотя бы мысль на бумаге, ее нужно для начала вообще иметь. В смысле мысль. От того же Путина ждать теоретического наследия нелепо – ему попросту нечего переносить на скрижали. По всей видимости, и у Навального с этим не густо. А потому приходится подменять идейную нищету плохоньким косплеем на какое-нибудь "Жить здорово"

Источник: Эль Мюрид



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