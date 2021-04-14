 

Младший сын короля Саудовской Аравии принц Наиф женился

14.04.2021, 11:42, Разное
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В минувший вторник, 13 апреля, женился один из младших сыновей седьмого короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза и его третьей жены Фахды – принц Наиф Бин Ассем. Избранницей наследника стала простолюдинка Шарифа Фарах Насер Аллухаймак. Она стала его первой и пока единственной женой. Об этом сообщило издание Arabian Royal Agency, опубликовав вместе с новостью три фотографии, сделанных во дворце. 

Церемония прошла в узком семейном кругу из-за коронавирусных ограничений. На ней присутствовали только близкие родственники со стороны жениха и невесты. О супруге принца известно немного: и она, и принц Наиф учились в одном из университетов в Великобритании, где и познакомились. Его Королевское Высочество получило специализацию в области делового администрирования и менеджмента, а Шарифа – в области медиакоммуникаций.

Как долго длились их отношения до свадьбы, неизвестно. Помолвка состоялась в июле прошлого года во дворце в присутствии родителей жениха.

Супруги с родителями невесты

Принц Наиф Бин Ассем – девятый сын правящего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза. младше него еще два брата – принцы Бандар и Ракан. Они, а также еще трое сыновей родились от третьей жены короля, Фахды. Две старшие жены подарили королю еще шесть сыновей и одну дочь, причем, учитывая почтенный возраст монарха – сейчас ему 85 лет – его первая жена и несколько ее детей уже скончались.

Точная дата рождения принца Наифа неизвестна: он родился где-то между 1988 и 1995 годом – в эти даты родились ближайшие к нему братья. Значит, сейчас новоиспеченному супругу около 30 лет.

Принц Наиф с супругой



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