 

В Корее сфотографировали флагманский седан Kia K900

14.04.2021, 11:36, Новости дня
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Южнокорейская компания Kia в скором времени презентует обновленный седан Kia K9.

В Сети активно распространяются шпионские изображения данной модели, обнаруженной на корейских дорогах. Внешний вид несколько видоизменили, применив сдвоенные ходовые огни, а также новую головную оптику. Также отличия флагманского седана K9 заключаются в форме решетки радиатора, бамперов и задних фонарей.

Пока эксперты не готовы ответить на вопрос относительно изменения габаритов кузова. Вместе с тем под капотом применят 3,8-литровый турбированный мотор на 315 л.с., а также сохранят улучшенную версию с 3,3-литровым битурбированным агрегатом на 370 л.с. Официальная премьера флагманского седана состоится в конце мая.



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