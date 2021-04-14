Jeep представила пикап Gladiator 2021 в новой версии

Американский автомобильный гигант Jeep официально продемонстрировал эксклюзивную модификацию пикапа Gladiator 2021 года.

В частности, в названии добавлена приставка Texas Trail, свидетельствующая о предложенных изменениях. Вместе с тем отличить пикап не составит труда по 17-дюймовым дискам, а также дополнительному прицепному устройству и наклейкам на кузове. В салоне применили качественные кожаные кресла, а также 7-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с опциями Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, под капотом установят 3-литровый бензиновый двигатель на 250 л.с. мощности. Также в продажу поступит модификация с 3,6-литровым агрегатом на 285 л.с. Минимальная цена усовершенствованного пикапа составит 40,4 тысячи долларов.