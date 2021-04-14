Удлиненный Range Rover Evoque рассекретили в Китае

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14.04.2021, 11:36, Новости дня
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В Сети опубликовали патентные изображения нового внедорожника Range Rover Evoque LWB.

В частности, автомобиль получил более просторный салон, который практически не отличается по уровню комфорта с полноразмерной версией внедорожника. Увеличить размеры кузова удалось за счет удлиненных задних дверей, по которым автомобиль легко отличить от предшественника. Известно, что в салоне установят традиционные два ряда кресел, но не исключается выход модификации для семи человек.

Под капотом внедорожника Evoque LWB установлен 2-литровый турбированный двигатель на 246 л.с. с девятиступенчатой трансмиссией. Автомобиль сохранил систему полного привода. Осуществить разгон до сотни можно за 8 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 229 км в час.  



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