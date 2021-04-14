Посольство РФ отказалось комментировать вызов дипломата в МИД Швеции

Российское посольство отказывается комментировать сообщения о вызове дипломата РФ в МИД Швеции, сообщил пресс-атташе диппредставительства в этой стране Дмитрий Крылов.

«Мы не комментируем эти сообщения», – цитирует РИА «Новости» Крылова.

Ранее министерство иностранных дел Швеции проинформировало Евросоюз о якобы осуществленных Москвой с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции.

Во вторник посла РФ вызвали в МИД Швеции после того, как прокуратура страны сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой Россиии, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД не раз напоминали, что РФ последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.