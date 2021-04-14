 

Малоподвижный образ жизни почти в три раза увеличивает риск смерти от коронавируса

14.04.2021, 11:28, Разное
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Американские исследователи изучили развитие коронавируса у людей с разным уровнем физической активности. Как оказалось, при малоподвижном образе жизни риск смерти COVID-19 увеличивается почти в три раза.
На состояние здоровья человека влияет множество факторов, рацион, наличие вредных привычек, генетические особенности. Большую роль в формировании сильного иммунитета играет физическая активность. Проанализировав показатели более 48 тысяч пациентов с COVID-19 специалисты пришли к выводу, что у людей с малоподвижным образом жизни вдвое выше вероятность возникновения осложнений, приводящих к госпитализации.

Результаты исследования научная группа опубликовала в профильном издании British Journal of Sports Medicine. В публикации рассказывается, что вредоносное влияние SARS-CoV-2 увеличивается в целом ряде случаев. Так, большие риски тяжелого протекания недуга отмечаются у людей с гипертонием, диабетом, различными формами ожирения, а также у курящих. Однако еще выше риски у лиц с низкой физической активностью. Особенную важность работе придает тот факт, что при самоизоляции в период карантина многим приходится находиться дома. Поддерживать форму в таких условиях особенно трудно, заключают эксперты.

Хронические заболевания и другие проблемы со здоровьем усугубляются именно при малоподвижном образе жизни и отсутствии физических нагрузок. Люди, не игнорирующие зарядку и занятия спортом, в два раза реже попадали в больницу вследствие заражения коронавирусом. В реанимационном отделении, как утверждают эксперты, у практически 70 % пациентов уровень физической активности был низким. Среди умерших от SARS-CoV-2 людей, уделявших внимание своей форме и спорту, оказалось меньше почти в три раза. Таким образом, подводят итог ученые, данный фактор следует обязательно учитывать при борьбе с пандемией COVID-19, а также для профилактики новых вспышек.

Источник: nauka.tass.ru



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